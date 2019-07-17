Пуровчанин отдал мошеннику более 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-17T16:33:09+03:00

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Доверчивый житель Уренгоя Пуровского района попался на уловку мошенника, который обещал ему кругленькую сумму денег.

В начале июля северянину позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ему положена компенсация в размере около 150 тысяч рублей за факт превышения суммы страховки по кредиту. Кредит уренгоец брал более пяти лет назад и к моменту звонка выплатил полностью.

Для того, чтобы получить данную компенсацию, мужчине необходимо было, по словам афериста, оплатить страховку денежного перевода и судебные издержки. Мужчина поверил и перевел требуемые неизвестным взносы в размере более 66 тысяч рублей.

Мужчина понял, что его обманывают, когда неизвестный позвонил еще раз и попросил дополнительно оплатить комиссию за компенсацию. Тогда уренгоец обратился к сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU