2019-07-17T16:20:28+03:00
Происшествия

Мужчина и женщина пострадали от взрыва в автомобиле

Подробности произошедшего уточняются
Анна Полякова
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Мужчина и женщина пострадали от взрыва в автомобиле Фото: /89.mchs.gov.ruМужчина и женщина пострадали от взрыва в автомобиле Фото: /89.mchs.gov.ru
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В результате взрыва баллона бытового газа под Ноябрьском пострадали два человека. ЧП произошло в микрорайоне Вынгапуровский. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, баллон предназначался для приготовления пищи. Он находился в автомобиле «УАЗ».

Мужчина был доставлен на обследование в Ноябрьскую центральную городскую больницу, за женщиной был направлен борт сан авиации.

Также в результате произошедшего произошло возгорание травы, в тушении которой принимало участие 4 человека и 1 единица спецтехники МЧС. Подробности произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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