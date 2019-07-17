СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-17T16:20:28+03:00

Мужчина и женщина пострадали от взрыва в автомобиле Фото: /89.mchs.gov.ru

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В результате взрыва баллона бытового газа под Ноябрьском пострадали два человека. ЧП произошло в микрорайоне Вынгапуровский. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, баллон предназначался для приготовления пищи. Он находился в автомобиле «УАЗ».

Мужчина был доставлен на обследование в Ноябрьскую центральную городскую больницу, за женщиной был направлен борт сан авиации.

Также в результате произошедшего произошло возгорание травы, в тушении которой принимало участие 4 человека и 1 единица спецтехники МЧС. Подробности произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU