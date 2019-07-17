СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-17T16:00:50+03:00

Жителя Лабытнанги посадили на три года за избиение и изнасилование женщины Фото: Ольга Крыльцова

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Насильнику из Лабытнанги зачитали приговор. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, пьяный 24-летний мужчина 9 мая с целью удовлетворения своей половой потребности жестоко избил женщину и в присутствии третьего лица совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Жертва надругательства получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей спинки носа. В ходе предварительного следствия мужчина признался в преступлении и активно способствовал раскрытию преступления.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU