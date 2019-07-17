Жителя Лабытнанги посадили на три года за избиение и изнасилование женщины
Насильнику из Лабытнанги зачитали приговор. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, пьяный 24-летний мужчина 9 мая с целью удовлетворения своей половой потребности жестоко избил женщину и в присутствии третьего лица совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.
Жертва надругательства получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей спинки носа. В ходе предварительного следствия мужчина признался в преступлении и активно способствовал раскрытию преступления.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в региональном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU