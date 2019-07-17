2019-07-17T15:38:20+03:00
Общество

Тепло в дома и соцобъекты Салехарда подадут вовремя

Работы ведутся в соответствии с установленным графиком
Анна Полякова
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Тепло в дома и соцобъекты Салехарда подадут вовремя Фото: salekhard.orgТепло в дома и соцобъекты Салехарда подадут вовремя Фото: salekhard.org
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Глава администрации Салехарда Иван Кононенко проконтролировал подготовку к отопительному сезону и ремонт тепло-водосетей. Масштабные работы ведутся на всей территории города.

Основные работы по замене трубопровода ведутся в районах Комбинат и Гидропорт. Также в рамках инвестиционной программы, рассчитанной на три года, в городе проводятся масштабные работы по присоединению отдаленных районов к централизованной системе водоотведения. Это позволит избавится от септиков, которые нередко переполняются, затапливая нечистотами дворовые территории.

В текущем году в рамках муниципального-частного партнерства в Салехарде ведется строительство трех детских садов, к каждому из них прокладываются новые магистрали тепло-водосетей.

- Работы ведутся в соответствии с установленным графиком, особых замечаний нет, все возникающие вопросы стараемся решать оперативно. Все что касается подготовки к осенне-зимнему периоду и отопительного сезона, я уверен, мы завершим все работы в срок, тепло в дома и социальные объекты будет подано вовремя, - подвел итог Иван Кононенко.

В связи с проводимыми работами на территории окружной столицы временно перекрываются автомобильные дороги. По словам специалистов, это вынужденная мера. В среднем сроки на обустройство перехода трубопровода составляют от 10 до 15 дней, подрядчики стараются успеть в срок, перед началом укладки трубопровода ведутся полномасштабные подготовительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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