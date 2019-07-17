В Салехарде судят двоих подростков за вымогательство и грабеж

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-17T15:23:48+03:00

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В Салехарде ждут суда двое 15-летних подростков. Их обвиняют в вымогательстве и грабеже. Вечером 19 апреля двое юношей, используя малозначительный повод, на улице потребовали от 13-летнего подростка 3 тысячи рублей. Когда парень отказался, они избили его, пиная по телу и по голове. После этого нападавшие заявили, что он должен передать им в течение двух недель эту сумму.

В мае обвиняемые продолжили преследовать подростка. Угрожая физическим насилием, потребовали передать им 5 тысяч рублей и сотовый телефон. Встретив мальчика в очередной раз на улице города, юноши силой отобрали у него мобильный.

В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину, но не раскаялись. Родители подростков после возбуждения уголовного дела пытались скрыть своих детей от правосудия и отправили их к родственникам за пределы региона. В настоящее время их местонахождение установлено, и подростки предстанут перед судом. Уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU