2019-07-17T15:10:25+03:00
Общество

Экодружины очистят Харасавэй от металлолома

Заброшенный поселок вахтовиков на берегу Карского моря разберут
Анна Полякова
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Экодружины очистят Харасавэй от металлолома Фото: yanao.ruЭкодружины очистят Харасавэй от металлолома Фото: yanao.ru
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На Харасавэйском месторождении – на западном берегу полуострова Ямал – продолжаются экологические мероприятия при участии специалистов Российского центра освоения Арктики, бойцов студенческого строительного отряда «Хаерако» и трудовой экодружины Росцентра.

Предстоит ликвидировать заброшенный вахтовый посёлок с обветшалыми зданиями и свалками отходов, а также демонтировать сети тепло- и водоснабжения общей протяжённостью 12 788 м. За три года планируется провести уборку на 70 га побережья Карского моря.

Напомним, в 90-е годы XX века геологоразведочные работы в районе Харасавэя были свёрнуты, посёлок геологов был заброшен. 20 марта нынешнего года Президент России Владимир Путин лично дал старт началу обустройства богатейшего месторождения, которое будет в основе нового мощного Ямальского центра газодобычи.

По предварительной оценке, накопленный ущерб составляет порядка 25 тыс. тонн стройматериалов, металлолома и бытового мусора. Уже снесено 13 объектов, из них в течение июля с участием стройотрядовцев – два старых дома. Строительный мусор и отходы от сноса зданий складируются на специальных временных площадках.

Мусор древесного и органического происхождения утилизируется на месте. Металлолом, который впоследствии будет вывезен на баржах и переработан за пределами месторождения, режут, используя электрогазосварку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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