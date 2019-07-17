Аэропорт Нового Уренгоя будет принимать бразильские самолеты

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-17T14:14:44+03:00

Теперь воздушная гавань будет принимать более 30 типов судов

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Аэропорт Нового Уренгоя получил возможность приёма и выпуска пассажирских самолётов Embraer 190, Embraer 195 и их модификаций. Допуск на обслуживание новых для аэропорта газовой столицы типов самолёта расширяет возможности по развитию маршрутной сети.

Как отметил исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков, авиакомпании, выполняющие полёты в Новый Уренгой, развивают свой воздушный парк.

- Мы со своей стороны обеспечиваем безопасность и высокие стандарты качества обслуживания всех типов воздушных судов, -отметил он.

Самолёты Embraer 190 и Embraer 195 разработаны бразильскими авиастроителями в начале 2000-х годов. Это воздушные суда имеют достаточно большую дальность полётов до 4 500 км и хорошую вместимость – до 122 пассажиров (в зависимости от компоновки).

Отметим, что аэропорт газовой столицы допущен к приёму более 30 типов воздушных судов российского и зарубежного производства. В их числе: четыре типа Airbus, пять типов Boeing, три типа Embraer, Sukhoi Superjet 100, три типа «Ил», шесть типов «Ан», два типа «Як» и другие, а также все типы вертолётов, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU