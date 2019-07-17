День рыбака в Новом Порту стал масштабнее

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-17T13:51:11+03:00

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Традиционный летний праздник День рыбака в селе Новый Порт Ямальского района провели для местных жителей с размахом. В этом году он стал масштабнее, отмечают ямальцы. Десятки национальных конкурсов, мастер-классов и спортивных состязаний подготовили организаторы – администрация Ямальского района совместно с компанией «Газпромнефть-Ямал», в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Как отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский, День рыбака – здесь любимый летний праздник, который отмечают с должным уважением к профессии.

Каждый житель северного села знает, как добывать «живое серебро» и плести рыбацкие сети. Ведь здесь уже 89 лет работает Новопортовский рыбозавод, где по сей день трудятся семейные династии. В этом году почетные грамоты и ценные подарки получили 20 сотрудников завода. Они сохраняют традиции Севера, продолжают дело своих предков и показывают пример молодежи.

Старейшему предприятию Нового Порта торжественно вручили моторную лодку, она пригодится в работе уже этим летом. Директор Новопортовского рыбозавода Сергей Юсько поблагодарил нефтяников и за финансовую поддержку промысловиков. Благодаря «Газпромнефть-Ямалу» завод закупает новое оборудование.

– В этом году мы значительно сможем расширить материально-техническую базу предприятия. На сегодняшний день также приобретена аэролодка, с ее помощью мы увеличили объемы вылова корюшки и ряпушки на 35 тонн. Наш рыбный промысел в основном подледный, и весной, когда большое количество ценной породы рыб приходит в Обскую Губу, нам приходилось покидать места лова, так как было небезопасно. Но с новым оборудованием стало возможно работать дольше, – рассказал Сергей Юсько.

Ярким событием стал красочный карнавал, который возглавил герой праздника – Нептун. Одновременно на центральной площади проходили соревнования в приготовлении ухи, показы национальной одежды. Здесь же делились рыбацкими историями, а конкурс «Рыбацкая семья» проверил местных на знание традиционного уклада жизни.

На празднике работала площадка с гигантским дартсом, для всех желающих также проводились мастер-классы по изготовлению воздушных змеев. Весь день новопортовцев радовала концертная программа, на сцене выступали артисты из Салехарда, Екатеринбурга и Тюмени.

Победителей конкурсов, активных участников Дня рыбака и всех гостей по традиции ждали ценные призы и сюрпризы от партнера летнего мероприятия в Новом Порту – «Газпромнефть-Ямала».

Фото: «Газпромнефть-Ямал»

Украшением торжества стал народный арт-объект, который разместили на торце здания начальной школы-интерната в память о летнем празднике. Жители села расписали деревянные «чешуйки», из которых потом собрали двухметровую рыбу.

– Ямал – это регион, где чтят традиции и сохраняют их для будущих поколений. Мы гордимся тем, что ежегодно поддерживаем День рыбака и вносим свой вклад в развитие народных промыслов арктического региона, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.

Он отметил, что в планах у компании также другие совместные проекты с администрацией Ямальского района, которые, сделают жизнь в здешних селах комфортнее.

ИСТОЧНИК KP.RU