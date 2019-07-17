2019-07-17T13:31:08+03:00
Происшествия

Пуровчанка отдала аферистам 80 тысяч рублей, спасая деньги от вымышленных мошенников

Женщина поверила, что разговаривает с представителем банка
Анна Полякова
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Пуровчанка отдала аферистам 80 тысяч рублей, спасая деньги от вымышленных мошенниковПуровчанка отдала аферистам 80 тысяч рублей, спасая деньги от вымышленных мошенниковФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Пуровского района стала жертвой мошенников, поговорив по телефону. Аферист «развел» ее на 80 тысяч рублей. 13 июля она обратилась в полицию с заявлением о краже денег с банковской карты.

Выяснилось, что на телефон женщины позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банковского учреждения и сообщил, что с принадлежащей ей карты ошибочно произошло списание денежных средств.

Женщина поверила, что для их возврата на счет необходимо сообщить персональные данные карты и код, поступивший ей на телефон в виде смс-сообщения. После того, как пуровчанка выполнила все требования неизвестного, с ее банковской карты и произошло списание 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Полицейские устанавливают причастного к совершению данного противозаконного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендуют помнить, что сотрудники банковских учреждений ни при каких условиях не будут узнавать данные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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