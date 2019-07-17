Пуровчанка отдала аферистам 80 тысяч рублей, спасая деньги от вымышленных мошенников
Жительница Пуровского района стала жертвой мошенников, поговорив по телефону. Аферист «развел» ее на 80 тысяч рублей. 13 июля она обратилась в полицию с заявлением о краже денег с банковской карты.
Выяснилось, что на телефон женщины позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банковского учреждения и сообщил, что с принадлежащей ей карты ошибочно произошло списание денежных средств.
Женщина поверила, что для их возврата на счет необходимо сообщить персональные данные карты и код, поступивший ей на телефон в виде смс-сообщения. После того, как пуровчанка выполнила все требования неизвестного, с ее банковской карты и произошло списание 80 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Полицейские устанавливают причастного к совершению данного противозаконного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция настоятельно рекомендуют помнить, что сотрудники банковских учреждений ни при каких условиях не будут узнавать данные карты.
ИСТОЧНИК KP.RU