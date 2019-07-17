2019-07-17T11:01:39+03:00
Общество

Берега надымских водоемов станут чище

Местных жителей призывают присоединиться к экологическим акциям
Анна Полякова
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В Надыме и его окрестностях пройдут всероссийская акция по очистке берегов водных объектов «Вода России» и межрегиональная акция «Чистый берег». Уборка начнется 19 июля в 14.00 часов.

Как сообщили в администрации Надымского района, участие в экологических мероприятиях планируют принять сотрудники бюджетных и муниципальных учреждений и предприятий, предприятий ТЭК, члены общественных объединений, чиновники и неравнодушные горожане с активной жизненной позицией.

Всех заинтересованных надымчан приглашают нести в клад в улучшение экологического состояния берегов. Все вопросы можно задать по телефону 544219.

ИСТОЧНИК KP.RU

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