В Ноябрьске на площади Памяти началась реконструкция мемориала

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-17T10:49:38+03:00

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В Ноябрьске с мемориала на площади Памяти снимают облицовочные плиты, их заменят на гранитные. Работы по реконструкции планируют завершить к 1 сентября. В результате изменится цветовая гамма. Как рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Андрей Ключник, облицовочные плитки будут светло-серого тона, по предложению ноябрьских ветеранов. Орден Победы, форма которого входит в скульптурную композицию, по цвету станет соответствовать оригиналу. Заменят деревянные брусья скамеек.

Перед реконструкцией проект обновленной площади Памяти был рассмотрен на общественной муниципальной комиссии и представлен горожанам. Работы по будут продолжены в 2020 году, сообщили в администрации города. Открытие мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны в Ноябрьске, состоялось в мае 1985 года, и было приурочено к 40-летию Великой Победы. Авторы скульптурной композиции – местные художники Николай Швец и Анатолий Шпилевой.

ИСТОЧНИК KP.RU