Каждая третья детская площадка на Ямале - травмоопасная

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-17T10:02:48+03:00

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На каждой третьей детской площадке Ямала обнаружены травмоопасные нарушения. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка в регионе Данило Трубицын на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Они обсудили безопасность детей в период летних каникул. Особое внимание уделили состоянию детских площадок.

Данные об обнаруженных нарушениях переданы ответственным за содержание площадок. Совместный с общественниками мониторинг будет продолжен в течение лета.

11 июля на Совете глав губернатор призвал руководителей муниципалитетов активнее следить за состоянием детских площадок и обеспечить их соответствие требованиям безопасности. Между тем, как сообщили в правительстве ЯНАО, с начала лета в округе зафиксировано 4 резонансных случая, когда дети получили травмы на игровых площадках. В их числе происшествия в Новом Уренгое и в Ноябрьске.

- Конечно, в некоторых случаях не доглядели родители, - отметил Дмитрий Артюхов, - но следить за состоянием детских площадок должны муниципальные образования – это их зона ответственности. Мы с вами тоже не должны оставаться в стороне. Нужно на такие случаи реагировать и принимать дополнительные меры для создания безопасной среды для наших детей.

Губернатор предложил к этой работе активнее привлекать общественные организации. Данило Трубицын рассказал главе региона о проекте «Безопасность детства». Во время летних каникул омбудсмен, представители Общественной палаты, МЧС, полиции и муниципальной власти регулярно обследуют объекты, где проводят время дети: игровые и спортивные площадки, пляжи, скверы, недостроенные здания.

По словам уполномоченного, в июне в населённых пунктах округа проверено 1 225 объектов, среди которых 447 детских площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU