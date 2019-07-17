СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-17T09:44:49+03:00

В Пуровском районе задержали гастарбайтеров, сливших дизель из грузовиков на месторождении Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Пуровском районе задержали подозреваемых в краже 500 литров дизельного топлива на месторождении. Само хищение произошло в мае 2019 года. Тогда, как выяснилось, неизвестные слили топливо из грузовых автомобилей, находящихся на месторождении. Предприятию причинен ущерб на сумму около 20 тысяч рублей.

О краже стало известно 15 июля, когда в отделение полиции с заявлением обратился руководитель одного из предприятий.

Подозреваемыми оказались работники данного предприятия 1988 и 1986 годов рождения, ранее не судимые жители одной из республик ближнего зарубежья. Они признались полицейским, что похищенное дизельное топливо они продавали по более низкой цене незнакомым людям.

Уголовные дела возбуждены по статье «Кража». С подозреваемых взяли подписки о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU