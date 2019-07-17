СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-17T09:16:41+03:00

На Ямале в двух районах горит лес Фото: администрация Надыма и Надымского района

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На Ямале зарегистрировано два очага природных пожаров. Горит 10,5 гектаров лесного массива. Один пожар в Таркосалинском лесничестве располагается примерно в 11 километрах от села Харампур. Другой действует в Надымском районе. Он распространился на площади 0,5 га. Угрозы населённым пунктам нет.

За прошедшие сутки потушен один пожар, который уничтожил в 54 га леса. Он находился в 32,2 км от Надыма.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, всего с начала пожароопасного периода 2019 года на территории округа зарегистрировано 60 очагов природных пожаров на общей площади 772 га.

ИСТОЧНИК KP.RU