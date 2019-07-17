Службу по делам архивов Ямала возглавила Татьяна Конева

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-17T08:45:21+03:00

На новую должность ее назначили из резерва управленческих кадров региона

Изменить размер текста: A A

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил руководителя региональной службы по делам архивов. Советующим распоряжением с 17 июля из резерва управленческих кадров региона на должность назначена Татьяна Конева.

Коренная северянка в 1993 году окончила Тюменский госуниверситет по специальности «История», в 1997 году – Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1993-го по 2005 год продолжила карьеру в исполнительных органах госвласти ЯНАО, с 2005 года – в аппарате Заксобрания ЯНАО, где работала в основном в информационно-аналитических структурах.

С 2017-го по 2019 год прошла профессиональную переподготовку в ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД) по специальности «Архивоведение».

За высокие профессиональные достижения награждена почётными грамотами губернатора ЯНАО, Заксобрания ЯНАО, аппарата Госдумы РФ. За плодотворное сотрудничество в области популяризации архивных документов Архивного фонда РФ и использования документального наследия Ямала поощрялась благодарностями Службы по делам архивов ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU