СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-17T08:23:46+03:00

В Ноябрьске прокуратура ищет виновных в происшествии на детской площадке Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

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В Ноябрьске прокуратура проводит проверку по факту происшествия на детской площадке. Как сообщала «Комсомольская правда – Ямал», девочка упала с качели, переломав кости. Инцидент произошел 1 июля в 8 микрорайоне во дворе дома № 123 по улице Магистральная.

О происшествии стало известно только 15 июля - после того, как в социальной сети появилось шокирующее видео. На кадрах видно, что девочка не удержалась на качели и, кувыркнувшись, упала на землю на глазах подростков, пролетев несколько метров.

Ранее проверка данного факта не проводилась, поскольку учреждение здравоохранения Ноябрьска не передало информацию о травмировании несовершеннолетнего в органы внутренних дел, чему будет дана оценка в рамках организованной проверки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/720400" frameborder="0"></iframe> В Ноябрьске девочка упала с качели, переломав плечи.

- Городская прокуратура в кратчайшие сроки намерена проверить соответствие площадки требованиям ГОСТ. При наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования, - заверили в региональном ведомстве.

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В Ноябрьске девочка упала с качели, переломав плечи

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ИСТОЧНИК KP.RU