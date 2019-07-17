В Лабытнанги двое подростков украли части сборного гаража

СЕГОДНЯ 06:23 2019-07-17T06:23:10+03:00

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В Лабытнанги в течение дежурных суток раскрыли кражу металлических секций сборного гаража. Они исчезли в ночь с 12 июля по 13 июля 2019 года с территории гаражной площадки. Об этом в полицию сообщил местный житель.

Подозреваемыми оказались двое местных подростков 2002 года рождения. Ранее они не попадали в поле зрения правоохранителей. Один из которых является учащимся местного колледжа. Похищенное имущество сотрудниками полиции было обнаружено и изъято.

На молодых ямальцев завели уголовное дело по статье «Кража». С подозреваемых взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU