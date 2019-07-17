СЕГОДНЯ 05:23 2019-07-17T05:23:54+03:00

Погода на Ямале 17 июля: ожидаются дожди, местами сухие грозы Фото: Анна Полякова

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В среду, 17 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +29 градусов. Днем – сухая гроза. Ветер юго-восточный 9 м/с.

В Ноябрьске +26 градусов, малооблачно. Во второй половине дня – небольшой дождь. Ветер восточный 6 м/с.

В Новом Уренгое +33 градуса, солнечно. Ветер восточный 7 м/с.

В Надыме +29 градусов, переменная облачность, дождь не прогнозируется, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Губкинском +28 градусов, облачно. Дождь прогнозируется ближе к вечеру. Ветер восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +29 градусов, малооблачно. Во второй половине дня - сухая гроза. Восточный 4 м/с.

В Муравленко +26 градусов, малооблачно. В течение дня – дождь, гроза. Восточный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +29 градусов. Дождь, гроза. Юго-восточный ветер 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU