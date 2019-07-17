Погода на Ямале 17 июля: ожидаются дожди, местами сухие грозы
В среду, 17 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +29 градусов. Днем – сухая гроза. Ветер юго-восточный 9 м/с.
В Ноябрьске +26 градусов, малооблачно. Во второй половине дня – небольшой дождь. Ветер восточный 6 м/с.
В Новом Уренгое +33 градуса, солнечно. Ветер восточный 7 м/с.
В Надыме +29 градусов, переменная облачность, дождь не прогнозируется, ветер юго-восточный 5 м/с.
В Губкинском +28 градусов, облачно. Дождь прогнозируется ближе к вечеру. Ветер восточный 4 м/с.
В Тарко-Сале +29 градусов, малооблачно. Во второй половине дня - сухая гроза. Восточный 4 м/с.
В Муравленко +26 градусов, малооблачно. В течение дня – дождь, гроза. Восточный ветер 5 м/с.
В Лабытнанги +29 градусов. Дождь, гроза. Юго-восточный ветер 8 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU