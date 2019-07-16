2019-07-16T15:56:06+03:00
Происшествия

Ямальцу, зарезавшему сожительницу, дали 8 лет строгого режима

Мужчина и раньше ранил ее ножом
Анна Полякова
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Ямальцу, зарезавшему сожительницу, дали 8 лет строгого режимаЯмальцу, зарезавшему сожительницу, дали 8 лет строгого режимаФото: Ольга Крыльцова
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В Шурышкарском районе мужчину признали виновным в убийстве сожительницы. Ночью 18 апреля в селе Овгорт 48-летний ямалец выпивал со своей возлюбленной. В какой-то момент между ними возник конфликт. Мужчина ударил ножом в грудь подругу. От полученного ранения 46-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина и раньше распускал кулаки и не только. Так в феврале 2019 года он ранил свою сожительницу ножом в ногу. Тогда он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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