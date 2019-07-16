На Ямале становятся популярнее пассажирский речной транспорт

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-16T15:09:51+03:00

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За первый месяц навигации по речным маршрутам как внутри ЯНАО, так и за его пределы, перевезено 44 828 пассажиров, сообщает правительство региона. Показатели 2018 года – 44 258 человек.

Период судоходства в нынешнем году начался 1 июня. Теплоходы отправились по двум межрегиональным и шести межмуниципальным маршрутам, которые являются социально значимыми. Для повышения транспортной доступности населения, тарифы на эти маршруты регулируются правительством ЯНАО.

Всего по речным трассам Ямала курсирует шесть судов, обслуживая субсидируемые маршруты. За месяц судоходства по этим маршрутам доставлено 7 072 человек, за аналогичный период прошлого года теплоходы перевезли 6 511 человек.

Ещё четыре теплохода обслуживает межмуниципальные направления. Количество пассажиров, перевезённых по этим маршрутам за месяц навигации, 37 756 человек (примерно столько же пассажиров было перевезено в прошлом году).

Эти цифры включают и данные по паромной переправе «Салехард – Лабытнанги», где перевезено более 29 тысяч человек и более 54 тысяч единиц легковой и грузовой техники.

В период межсезонья, когда между двумя берегами реки Обь ещё не было налажено движение паромов, новые суда на воздушных подушках «Нептун - 23» перевезли 18 357 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU