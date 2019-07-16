Тазовчанин признался, что в пьяном угаре изнасиловал свою малолетнюю дочь
Жителя Тазовского района обвиняют в изнасиловании совей малолетней дочери. Как сообщили в СУСКР по ЯНАО, его судят по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
По данным следствия, в июле 2019 года пьяный 36-летний отец надругался над дочкой. О произошедшем стало известно, когда девочка рассказала о случившемся матери. Она и обратилась в правоохранительные органы за помощью. Педофила взяли под стражу. Мужчина признал свою вину.
Девочке оказывается психологическая помощь. Как пояснили в ведомстве, сейчас проводится амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, чтобы выявить вредные последствий для ее психического состояния в результате совершенного преступления.
Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU