2019-07-16T15:00:08+03:00
Происшествия

Тазовчанин признался, что в пьяном угаре изнасиловал свою малолетнюю дочь

Девочке оказывается психологическая помощь
Анна Полякова
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Тазовчанин признался, что в пьяном угаре изнасиловал свою малолетнюю дочь Фото: pixabay.comТазовчанин признался, что в пьяном угаре изнасиловал свою малолетнюю дочь Фото: pixabay.com
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Жителя Тазовского района обвиняют в изнасиловании совей малолетней дочери. Как сообщили в СУСКР по ЯНАО, его судят по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По данным следствия, в июле 2019 года пьяный 36-летний отец надругался над дочкой. О произошедшем стало известно, когда девочка рассказала о случившемся матери. Она и обратилась в правоохранительные органы за помощью. Педофила взяли под стражу. Мужчина признал свою вину.

Девочке оказывается психологическая помощь. Как пояснили в ведомстве, сейчас проводится амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, чтобы выявить вредные последствий для ее психического состояния в результате совершенного преступления.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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