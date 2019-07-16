2019-07-16T14:45:50+03:00
Происшествия

С браконьера из Уренгоя взыскали больше миллиона рублей за отстрел оленей

Его добычей стали 20 особей
Анна Полякова
Поделиться:
С браконьера из Уренгоя взыскали больше миллиона рублей за отстрел оленейС браконьера из Уренгоя взыскали больше миллиона рублей за отстрел оленейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жителя поселка Уренгой Пуровского района обязали выплатить больше миллиона рублей в качестве возмещения причиненного ущерба от незаконной охоты.

В 2013 году он незаконно добыл 20 особей дикого северного оленя. Его признали виновным в совершении преступления в 2018 году. Тогда судья Пуровского районного суда отказал прокурору в требованиях, ссылаясь на то, что срок давности дела истек.

Между тем, как сообщили в прокуратуре ЯНАО, не были учтены положения ФЗ об охране окружающей среды - иск о компенсации может быть предъявлен в течение 20 лет.

Первоначальное решение суда было оспорено. И уже в 2019 году был вынесен приговор о взыскании с браконьера полной суммы нанесенного им ущерба - 1 290 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Теплоходный рейс Салехард - Яр-Сале перенесли на сутки по метеоусловиям
На Ямале становятся популярнее пассажирский речной транспорт
Тазовчанин признался, что в пьяном угаре изнасиловал свою малолетнюю дочь
В Лабытнанги выясняют причину пожара в частном ангаре
Глава Ямала осмотрел социальные и спортивные объекты в Харпе
Более 200 тысяч рублей получили дети, пострадавшие от укусов бездомных животных на Ямале
Ямальское стадо пополнили молочные коровы
В Лабытнанги к 2022 году планируется построить новую школу на 550 мест
Свыше 70 семей Тазовского района получили жилищные сертификаты
За купание в неположенном месте салехардцам грозит административная ответственность
Новое здание ямальского научного стационара заработает в августе
Мобильный оператор Tele2 выяснил, что смотрели пользователи приложения для просмотра ТВ и фильмов Tele2 TV в первом полугодии 2019 года
В Лабытнанги намерены ускорить процесс переселения из ветхих и аварийных домов
В Надыме автомобиль вылетел с дороги и перевернулся
На Ямале в три раза увеличат пособие опекунам взрослых недееспособных граждан
ДТП в Салехарде: иномарка при обгоне на «зебре» сбила ребенка
На Ямале горит свыше пятидесяти гектаров леса
В Кутопьюгане поставили рекорд по приготовлению ухи
В Ноябрьске девочка упала с качели, переломав плечи
Переправа «Салехард – Лабытнанги» приостановила работу из-за ветра
Власти Ноябрьска считают, что по городу гуляет вовсе не медведь