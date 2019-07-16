СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-16T14:45:50+03:00

С браконьера из Уренгоя взыскали больше миллиона рублей за отстрел оленей Фото: Ольга Крыльцова

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Жителя поселка Уренгой Пуровского района обязали выплатить больше миллиона рублей в качестве возмещения причиненного ущерба от незаконной охоты.

В 2013 году он незаконно добыл 20 особей дикого северного оленя. Его признали виновным в совершении преступления в 2018 году. Тогда судья Пуровского районного суда отказал прокурору в требованиях, ссылаясь на то, что срок давности дела истек.

Между тем, как сообщили в прокуратуре ЯНАО, не были учтены положения ФЗ об охране окружающей среды - иск о компенсации может быть предъявлен в течение 20 лет.

Первоначальное решение суда было оспорено. И уже в 2019 году был вынесен приговор о взыскании с браконьера полной суммы нанесенного им ущерба - 1 290 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU