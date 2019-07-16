СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-16T14:40:57+03:00

В Лабытнанги выясняют причину пожара в частном ангаре Фото: 89.mchs.gov.ru

Из огня успели вынести пять бочек с ГСМ

Изменить размер текста: A A

В Лабытнанги сегодня, 16 июля, горел частный ангар на улице Сибирская. Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи в 12 часов 44 минуты.

Пожарные прибыли на место вызова в считанные минуты. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, к моменту прибытия первого подразделения полыхало все здание. Его площадь 30 на16 квадратных метров. Кровля на площади 30 квадратных метров частично обрушилась.

Из-за сильных порывов ветра пожар быстро распространялся, однако угрозы распространения огня на близлежащие строения не было.

- Пожарные оперативно вынесли из строения 5 бочек с горюче-смазочными материалами, 1 кислородный баллон, 5 газовых баллонов, - рассказали в региональном ведомстве.

В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС для выяснения причин возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU