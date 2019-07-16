Глава Ямала осмотрел социальные и спортивные объекты в Харпе

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-16T14:00:07+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 15 июля с рабочей поездкой впосетил посёлок городского типа Харп. Он осмотрел социальные и спортивные объекты, обсудил с главой района вопросы расселения жителей ветхого и аварийного фонда и благоустройства населённого пункта.

Глава региона посетил детсад «Жемчужинка», которому уже больше 30 лет. Здание отремонтировано снаружи, но требует капремонта внутри. На время работ детей сможет принять ремонтированный в 2018 году садик «Улыбка».

Посетил глава региона и общеобразовательную школу, в которой обучается 340 детей. Учебное заведение имеет хорошую материальную базу – сенсорную комнату, электронный учебно-методический комплекс, оборудование для просмотра 3D-видео. Но само здание школы, построенное в 1987 году, не соответствует современным требованиям. Поэтому принято решение о его реконструкции.

К 2022 году в посёлке появятся спортивно-оздоровительный комплекс, лыжероллерная трасса и модульная лыжная база, которую планируют открыть уже в наступающем зимнем сезоне.

В действующем спортивном комплексе «Нефрит» Дмитрий Артюхов пообщался с тренерским составом и юными спортсменами. Глава региона поддержал развитие спортивного комплекса, в частности, оборудование необходимых помещений.

Рядом со спортивным комплексом, на улице Гагарина, благоустраивается многофункциональная площадка. Работы завершатся к середине сентября. Здесь будет детская игровая зона, сектор для занятий воркаутом, площадки футбольная и баскетбольно-волейбольная, велодорожки, гимнастический городок, уличные тренажеры, площадка для жителей с инвалидностью, беговая дорожка, зона отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU