СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-16T13:42:31+03:00

Более 200 тысяч рублей получили дети, пострадавшие от укусов бездомных животных на Ямале Фото: pixabay.com

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За 6 месяцев 2029 года ямальские суды рассмотрели 12 исковых заявлений, предъявленных прокурорами в связи с нападением безнадзорных животных. В пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 210 тысяч рублей.

Так, например, прокуратура Тазовского района провела проверку по обращению жительницы села Гыда, которая рассказал о нападении бродячей собаки на ее ребенка. В апреле бездомное животное покусало мальчика. Кроме того, что ему пришлось амбулаторно залечивать раны, последовал курса вакцинации и уколов от бешенства.

По закону, сообщили в прокуратуре ЯНАО, обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил.

Через суд с местной администрации была взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавшего ребенка в размере 20 тысяч рублей.

Аналогичное исковое заявление удовлетворено в пользу девочки, пострадавшей в апреле 2019 года от укусов бродячего пса в селе Антипаюта. Судом постановлено взыскать с администрации сельского поселения в качестве компенсации морального вреда такой же суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU