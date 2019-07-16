2019-07-16T13:11:25+03:00
Экономика

Ямальское стадо пополнили молочные коровы

Уже к новому году у них появится потомство
Анна Полякова
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Ямальское стадо пополнили молочные коровы Фото: yanao.ruЯмальское стадо пополнили молочные коровы Фото: yanao.ru
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В сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский» во вторник, 16 июля, прибыло 15 коров из Вологодской области. Животные находились в пути шесть дней, но перенесли дальнюю дорогу хорошо. Об этом рассказал и.о. директора СХК «Ноябрьский» Максим Олексий.

От отметил, что это стельные коровы голштинизированной черно-пёстрой породы, которые отличаются выносливостью и хорошим иммунитетом. В течение месяца коровы будут находиться в специальном загоне на карантине, - таковы ветеринарные требования. У них возьмут анализы и будут наблюдать за состоянием здоровья. Уже к новому году у них появится потомство.

На сегодня в этом комплексе самое крупное на Ямале поголовье: 425 голов. В дойном стаде около 200 коров, которые дают 2,5 тонны молока в день. Животные для СХК «Ноябрьский» были закуплены на средства, предусмотренные в рамках региональной госпрограммы «Развитие АПК». В 2018 году партии коров завозили в сельхозпредприятия «Салехардагро» и «Байдарацкий», ямальское стадо планируется обновлять и дальше, сообщает правительство ЯНАО.

В департаменте АПК отметили, что с начала года во всех животноводческих фермах округа надоено около 1 160 тонн молока, это на 5% больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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