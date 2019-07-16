2019-07-16T12:43:00+03:00
Общество

В Лабытнанги к 2022 году планируется построить новую школу на 550 мест

Это будет новое, современное учебное заведение
Анна Полякова
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В Лабытнанги к 2022 году планируется построить новую школу на 550 мест Фото: yanao.ruВ Лабытнанги к 2022 году планируется построить новую школу на 550 мест Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Лабытнанги рассказал о планах по строительству новой школы.

- В ближайшее время приступим к строительству новой школы на 550 мест, она нужна городу. К 2022 году планируем её построить. Это будет новое, современное учебное заведение, - сообщил глава региона.

Во время визита он также ознакомился с ходом капитального ремонта детского сада «Катюша», в который ходит более 200 детей. Работы здесь планируют завершить в декабре 2019 года.

Он также оценил процесс строительства двух долгожданных для жителей города спортивных объектов – ледового корта и спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Первый откроется ко Дню города, второй подрядчик обещает ввести в эксплуатацию осенью 2019 года, сообщает праивтельство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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