2019-07-16T12:16:09+03:00
Общество

Свыше 70 семей Тазовского района получили жилищные сертификаты

Новоселье предстоит в рамках реализации нацпроекта
Анна Полякова
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В Тазовском районе улучшить свои жилищные условия в 2019 году смогут свыше 70 семей. Получить жилищные сертификаты могут семьи социально значимых категорий граждан. Среди них - семьи коренных малочисленных народов Севера, работников бюджетной сферы, ветераны боевых действий или инвалиды, а также молодые семьи. Как сообщили в администрации района, новоселье предстоит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В 2018 году почти 60 семей воспользовались правом соцвыплаты по жилищному сертификату и приобрели собственное жилье.

На Ямале продолжает действовать федеральная и окружная программы по переселению жителей из районов Крайнего Севера. По окружной программе «Сотрудничество» переезд возможен только на юг Тюменской области, а по федеральной – в любой регион страны.

В 2019 году восемь семей смогут переселиться в районы с благоприятным климатом в рамках окружной программы, две – в рамках федеральной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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