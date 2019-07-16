За купание в неположенном месте салехардцам грозит административная ответственность

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-16T11:06:25+03:00

На берегу реки Полябта можно только загорать

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В Салехарде на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности обсудили меры безопасности людей на водных объектах.

- Вдоль береговых линий водных объектов установлено 27 запрещающих знаков. Гражданам раздаются памятки о правилах поведения на воде, в ходе регулярных рейдов по территориям береговых линий, - рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Владимир Терентьев.

Как сообщили в мэрии, на территории зоны отдыха на берегу реки Полябта в районе городского пляжа проведена очистка дна, установлены запрещающие знаки, информационные аншлаги напоминающие о мерах безопасности на воде и об оказании первой медицинской помощи утопающему. Организованно дежурство спасателей, зона отдых оборудована средствами спасения на воде. Обустроены спортивные площадки для активного отдыха горожан.

- В ходе проведенных двух рейдов составлено три административных протокола за купание в запрещенных местах и распространено более сотни памяток, - отметил Владимир Терентьев.

Члены комиссии заслушали доклад о противопожарном водоснабжении на территории города. По состоянию на 15 июля на территории окружной столице на боевом дежурстве находится 316 пожарных гидрантов, установленных на сетях водоснабжения, принадлежащих АО «Салехардэнерго». В июне проверена их работоспособность. Тогда было выявлено девять неработающих пожарных гидрантов, проводятся работы по устранению замечаний.

Также на совещании обсудили возможность приобретения био-сорбента необходимого для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории города.

ИСТОЧНИК KP.RU