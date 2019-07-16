2019-07-16T10:47:00+03:00
Общество

Новое здание ямальского научного стационара заработает в августе

Комфортных условий исследователи Арктики ждали 65 лет
Анна Полякова
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Новое здание ямальского научного стационара заработает в августе Фото: yanao.ruНовое здание ямальского научного стационара заработает в августе Фото: yanao.ru
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Учёные всего мира могут завидовать той поддержке, которую ямальской науке оказывает округ. Об этом завил заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Александр Соколов во время встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в Лабытнанги.

Во время объезда города глава региона посмотрел, как идёт строительство нового здания филиала Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растения и животных уральского отделения РАН. Комфортных условий исследователи Арктики ждали 65 лет.

Уже в августе новое здание научного стационара заработает в полную силу, а в сентябре в нём пройдет первый workshop с учёными из 10 стран.

- Старое здание построено ещё в начале 50-х. Там было очень тесно: невозможно было разместить лабораторию и вообще любую технику. В помещении не было элементарных удобств, - пояснил Александр Соколов.

Строительство здания велось в рамках нацпроекта «Наука». Оно возводилось «под ключ». Как сообщили в правительстве ЯНАО, там будут конференц-зал, лаборатории, кабинеты, оборудованные самой современной техникой, интерактивными и самоубирающимися досками, проекторами, оргтехникой, микроскопами и прочим необходимым.

Научный стационар – единственная академическая структура в округе. Учёные ведут работы биологического профиля в рамках международных научных проектов на полевых стационарах «Еркута», «Сабетта» и «Остров Белый», в том числе международные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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