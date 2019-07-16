СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-16T10:28:21+03:00

Мобильный оператор Tele2 выяснил, что смотрели пользователи приложения для просмотра ТВ и фильмов Tele2 TV в первом полугодии 2019 года

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Мобильный оператор Tele2 выяснил, что смотрели пользователи приложения для просмотра ТВ и фильмов Tele2 TV в первом полугодии 2019 года Самым популярным российским фильмом стал драматический боевик «Т-34». Но на втором и третьем местах расположились сразу две комедии: «Бабушка легкого поведения 2» с Александром Реввой в главной роли и «Громкая связь» от режиссера Алексея Нужного с Ириной Горбачевой и звездами Квартета И в главных ролях.

Также в десятке любимых фильмов пользователей: «Любовницы», «Собибор», «СуперБобровы», «Народные мстители», «Такси 5», «Все или ничего», «Красотка на всю голову» и «Последний богатырь».

Среди сериалов наибольшей популярностью пользовались нашумевший «Чернобыль» и любимая миллионами зрителей по всему миру «Игра престолов». Из русских многосерийных лент в лидерах у пользователей Tele2 TV сериалы «Содержанки» и «Лучше, чем люди». Дополняют пятерку самых популярных — «Фитнес», «В клетке» и «Гранд». Кстати, финальный сезон «Игры престолов» абоненты Tele2 TV посмотрели более 55 тысяч раз.

Дети абонентов Tele2 TV больше всего смотрели мультики «Маша и Медведь», «Три богатыря и принцесса Египта», «Смешарики. Дежавю», «Снежная королева» и «Барбоскины».

Анализ работы популярного приложения Tele2 TV также показал, что подавляющее большинство его абонентов — пользователи устройств на Android, их 87%. А клиентов на iOS — всего 13%. Самыми активными пользователями сервиса на Урале в первой половине 2019 года стали жители Перми, Екатеринбурга и Тюмени.

Приложение Тele2 TV — это более 50 каналов, 20 000 фильмов и сериалов, 850 премьер российских сериалов, а также 100 сериалов от «Амедиатеки».

ИСТОЧНИК KP.RU