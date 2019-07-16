В Лабытнанги намерены ускорить процесс переселения из ветхих и аварийных домов

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-16T10:20:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Для лабытнангцев самая главная проблема –ветшание жилого фонда. Об этом сообщила глава администрации города Марина Трескова на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, который побывал в муниципалитете с рабочим визитом.

- Из 740 многоквартирных домов - 680 в деревянном исполнении. В ближайшие пять лет в Лабытнанги планируется построить 14 жилых домов, что составит в общей сложности более 850 квартир. По утверждённым сейчас программам в ближайшие пять лет 718 семей смогут переехать из ветхого и аварийного фонда. На встрече с жителями Дмитрий Артюхов сообщил о планах увеличить это число.

- Уже есть решение о строительстве 852 квартир. Но мы договорились с коллегами, что этот показатель необходимо как минимум удвоить. Нужно выходить на принципиально другие цифры по строительству жилья, чтобы как можно скорее расселять ветхий и аварийный фонд, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, в городе уже несколько лет расселяют жителей балков. В 2018 году новые квартиры получили 45 семей, в 2019 планируется расселить ещё 12 таких построек.

ИСТОЧНИК KP.RU