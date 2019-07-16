2019-07-16T09:58:27+03:00
Происшествия

В Надыме автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

Пострадавший водитель госпитализирован
Анна Полякова
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В Надыме в ДТП пострадал водитель автомобиля, вылетевшего в кювет в районе финского жилого комплекса. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, авария произошла 15 июля около 9 часов 45 минут.

Мужчина за рулем автомобиля Skoda не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель госпитализирован.

По данным регионального ведомства, за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано восемь ДТП, в результате которых два человека травмированы, в их числе ребёнок.

С начала 2019 года в 2442 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 290 травмированы, в их числе 35 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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