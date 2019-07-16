В Надыме автомобиль вылетел с дороги и перевернулся
В Надыме в ДТП пострадал водитель автомобиля, вылетевшего в кювет в районе финского жилого комплекса. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, авария произошла 15 июля около 9 часов 45 минут.
Мужчина за рулем автомобиля Skoda не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель госпитализирован.
По данным регионального ведомства, за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано восемь ДТП, в результате которых два человека травмированы, в их числе ребёнок.
С начала 2019 года в 2442 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 290 травмированы, в их числе 35 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU