На Ямале в три раза увеличат пособие опекунам взрослых недееспособных граждан

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-16T09:47:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале с нового года будет в три раза увеличено пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в Лабытнанги, где пообщался с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

Сейчас они получают 5 997 рублей, с 1 января эта сумма вырастет до 18252 рублей. На Ямале это 466 человек. Чаще всего – это близкие родственники, которые ухаживают за теми, кто из-за психического расстройства не осознаёт значения своих действий и не руководит ими.

Ежедневный уход за такими гражданами требует времени, сил и ставит жесткие ограничительные рамки. Так, например, опекуны часто не имеют возможности выехать за пределы своего места жительства, не имеют полноценной возможности зарабатывать.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, эта мера поддержки помогает решить сразу несколько задач: повышает уровень финансовой обеспеченности опекунов и одновременно создаёт условия для того, чтобы недееспособные граждане оставались в семье. Именно такой системы долговременного ухода требует нацпроект «Демография» и федеральный проект «Старшее поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU