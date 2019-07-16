2019-07-16T09:47:05+03:00
Общество

На Ямале в три раза увеличат пособие опекунам взрослых недееспособных граждан

С 1 января эта сумма вырастет до 18252 рублей
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале в три раза увеличат пособие опекунам взрослых недееспособных граждан Фото: yanao.ruНа Ямале в три раза увеличат пособие опекунам взрослых недееспособных граждан Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале с нового года будет в три раза увеличено пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в Лабытнанги, где пообщался с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

Сейчас они получают 5 997 рублей, с 1 января эта сумма вырастет до 18252 рублей. На Ямале это 466 человек. Чаще всего – это близкие родственники, которые ухаживают за теми, кто из-за психического расстройства не осознаёт значения своих действий и не руководит ими.

Ежедневный уход за такими гражданами требует времени, сил и ставит жесткие ограничительные рамки. Так, например, опекуны часто не имеют возможности выехать за пределы своего места жительства, не имеют полноценной возможности зарабатывать.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, эта мера поддержки помогает решить сразу несколько задач: повышает уровень финансовой обеспеченности опекунов и одновременно создаёт условия для того, чтобы недееспособные граждане оставались в семье. Именно такой системы долговременного ухода требует нацпроект «Демография» и федеральный проект «Старшее поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лабытнанги намерены ускорить процесс переселения из ветхих и аварийных домов
В Надыме автомобиль вылетел с дороги и перевернулся
ДТП в Салехарде: иномарка при обгоне на «зебре» сбила ребенка
На Ямале горит свыше пятидесяти гектар леса
В Кутопьюгане поставили рекорд по приготовлению ухи
В Ноябрьске девочка упала с качели, переломав плечи
Переправа «Салехард – Лабытнанги» приостановила работу из-за ветра
Власти Ноябрьска считают, что по городу гуляет вовсе не медведь
Погода на Ямале 16 июля: жара и сухие грозы
Взяточникам из Федерального агентства по Рыболовству ужесточили наказание
Пятиборка из Нового Уренгоя завоевала титул сильнейшей юниорки мира
Двоих осужденных ямальцев обязали выплатить полмиллиона за транспортировку раненых
АО «Транснефть – Сибирь» осуществило выпуск мальков стерляди в реку Тобол
На Ямале ждут жару и сильный ветер
Ямальские профилактологи наметили планы по обследованию северян
У жителя Пурпе мнимый сотрудник банка украл почти 60 тысяч рублей
Половина символической сборной мира по волейболу - игроки новоуренгойского «Факела»
Таркосалинец три дня насиловал малолетнюю падчерицу, отравив фенобарбиталом
Глава Уренгоя ответил на троллинг по поводу качества дорог
В школах Тазовского района торопятся до сентября закончить капремонт
В самолете из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой во время рейса треснуло стекло
Таркосалинка пыталась решить свои финансовые проблемы, выйдя замуж за иностранца
Сотня добровольцев акции «Вода России» очистили берега реки Пякупур
На Ямале нынешнюю путину рыбаки называют удачной
Ямалец погиб от разряда током, забравшись для развлечения на столб ЛЭП
Ямальцы представили местные традиции на фестивале в Венгрии
В Тазовском из полыхающего гаража пожарные спасли обгоревшего мужчину
В Надыме ликвидацией несанкционированных свалок займется предприниматель