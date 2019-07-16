2019-07-16T09:10:08+03:00
Происшествия

ДТП в Салехарде: иномарка при обгоне на «зебре» сбила ребенка

8-летний пешеход попал в больницу
Анна Полякова
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ДТП в Салехарде: иномарка при обгоне на «зебре» сбила ребенка Фото: Госавтоинспекция ЯмалаДТП в Салехарде: иномарка при обгоне на «зебре» сбила ребенка Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Салехарде в ДТП на «зебре» на улице Почтовая пострадал 8-летний пешеход. Авария произошла 15 июля около 18 часов 30 минут.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля Митсубиси при обгоне допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ребенок попал в больницу.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано восемь ДТП, в результате которых два человека травмированы, в их числе ребёнок.

С начала 2019 года в 2442 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 290 травмированы, в их числе 35 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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