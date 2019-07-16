На Ямале горит свыше пятидесяти гектар леса

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-16T09:59:43+03:00

Один очаг возгорания всего в тридцати километрах от Надыма

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На территории ЯНАО сегодня, 16 июля, действует один природный пожар. Очаг возгорания в находится в 32,2 км от Надыма распространился на площади 54 га леса. Его удалось локализовать.

На тушении природного пожара задействованы 56 человек. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, задымление населенных пунктов Надымского района отсутствует, превышения концентрации вредных веществ тоже нет.

На территории Надымского района установлен 3 класс пожарной опасности, а с 15 июля введен режим повышенной готовности.

- За прошедшие сутки новых очагов природных пожаров на территории Надымского района не обнаружено, потушены 4 пожара на общей площади 20,8 га, локализован один, - пояснили в районной администрации.

Всего с начала пожароопасного периода 2019 года на территории округа зарегистрировано 58 очагов природных пожаров на общей площади 761, 5 га.

ИСТОЧНИК KP.RU