В Кутопьюгане поставили рекорд по приготовлению ухи

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-16T08:44:16+03:00

Изменить размер текста: A A

День рыбака отпраздновали ярко, с размахом, по-спортивному в национальном селе Кутопьюган Надымского района ЯНАО.

Главным достижением мероприятия стала ароматная уха. Она варилась на костре с соблюдением всех кулинарных таинств. Как говорит глава муниципального образования Кутопьюганское Иван Неркагы, его земляки вполне могли бы претендовать на запись в книге рекордов Ямала, потому что блюдо готовилось в 150-литровом казане.

Кроме того, местные мастерицы участвовали в конкурсе по разделке рыбы на юрок и в кулинарном поединке. Мужчины и женщины соревновались в гребле на бударках и ловле рыбы. В спортивных соревнованиях кутопьюганцам предложили проявить себя в перетягивании палки, тройном национальном прыжке и в жиме гири, сообщили в администрации Надымского района.

В творческой части праздника была организована выставка декоративно-прикладного искусства, конкурс национальной одежды, фольклорные номера.

Праздничный день был бы неполным без песен, поэтому в завершении состоялся концерт, подготовленный творческими коллективами одного из старейших сел не только Надымского района, но и Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU