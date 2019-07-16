Переправа «Салехард – Лабытнанги» приостановила работу из-за ветра

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-16T08:07:01+03:00

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Работа паромов на переправе «Салехард – Лабытнанги» во вторник, 16 июля, приостановлена по метеоусловиям. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, безопасному движению мешает штормовой ветер, скорость которого достигает 20 м/с.

Кроме того, по маршруту Мужи –Салехард - Березово отмена части рейса до до Салехарда также по метеоусловиям.

Погода ухудшилась еще накануне. В департаменте в понедельник предупредили о возможных перебоях в работе водного транспорта в связи с изменениями погодных условий. Особенно они проявятся в Приуральском и Шурышкарском районах. Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU