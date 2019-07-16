2019-07-16T08:28:01+03:00
Общество

В Ноябрьске девочка упала с качели, переломав плечи

Школьницу раскачивали, пока она, кувыркнувшись, не вылетела с аттракциона
Анна Горлач
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В Ноябрьске девочка упала с качели, переломав плечи Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.comВ Ноябрьске девочка упала с качели, переломав плечи Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com
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На детской площадке в Ноябрьске девочка вылетела с качели, получив серьезные травмы. Шокирующее видео появилось накануне вечером в группе «Происшествия Ноябрьск» социальной сети «В Контакте».

На кадрах видно, как школьницу кто-то раскачивает. В какой-то момент юная любительница экстрима не удержалась – кувырок, и она падает на землю на глазах подростков. Это произошло в 8 микрорайоне, во дворе дома № 123 по улице Магистральная. Автор видео сообщает, что девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее перелом обеих плеч.

Горожане, узнавшие о произошедшем, переживая за состояние девочки, в комментариях желали скорейшего выздоровления и сокрушались: «Ну зачем же так раскачиваться?", "Жестокий урок на всю жизнь". Тут же выяснилось, что ребенок пришел в себя в больнице, идет на поправку, уже ходит самостоятельно.

Одновременно ноябрян встревожила и конфигурация качели, которая позволила этому случиться. Если аттракцион, который все считают безопасным, не имеет ограничителей, то такая ситуация вполне может повториться, считают подписчики группы.

Однако некоторые горожане уверены, что ограничитель все же был, иначе в результате таких безумных развлечений получилось бы "солнышко", когда качели делают полный оборот. Как раз из-за удара об ограничитель девочка и не удержалась.

В Ноябрьске девочка упала с качели, переломав плечи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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