Власти Ноябрьска считают, что по городу гуляет вовсе не медведь

СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-16T06:28:57+03:00

Ситуация с диким зверем в городе на контроле

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Власти Ноябрьска усомнились в том, что по центру города прогуливался дикий медведь. Сообщение о том, что возле торгового центра бродит косолапый, появилось в социальной сети «В Контакте», здесь же было опубликовано видео. На кадрах зверь медленно шагает по тротуару. Рассмотреть детально существо не позволяет качество съемки.

Между тем, администрация города приняла к сведению сообщение. Возникло предположение, что за медведя приняли собаку крупной породы, например, водолаз.

Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Ноябрьска, никаких сообщений от ноябрян о диком животном, гуляющим в данном месте, не поступало. В дежурную часть ОМВД подобных обращений также не было.

- Сообщения от граждан оперативно отрабатываются всеми ответственными службами, на постоянной основе сотрудники выезжают на места, где видели медведя. Проводятся все мероприятия, призванные отпугнуть животное и заставить его уйти подальше в тайгу. Ситуация с диким зверем в городе на контроле, - пояснили в администрации города.

Напомним, на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшем в середине июня, глава администрации Ноябрьска Алексей Романов поручил ответственным структурам предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность жителей. Градоначальник поручал пересмотреть графики очистки придорожных мусорных контейнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU