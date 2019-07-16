Погода на Ямале 16 июля: жара и сухие грозы

СЕГОДНЯ 05:47 2019-07-16T05:47:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 16 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +20 градусов, сухая гроза. К вечеру потеплеет до +24 градусов. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 10 м/с.

В Ноябрьске +30 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Новом Уренгое +32 градуса, солнечно. В первой половине дня – сухая гроза. Ветер южный 3 м/с.

В Надыме +31 градус, ясная погода, дождь не прогнозируется, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Губкинском +30 градусов, солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +30 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, юго-восточный 2 м/с.

В Муравленко +30 градусов, солнечно, без осадков. Юго-восточный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов. К вечеру температура воздуха поднимется до +23 градусов. Северо-восточный ветер 10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU