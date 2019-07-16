2019-07-16T05:47:36+03:00
Общество

Погода на Ямале 16 июля: жара и сухие грозы

Температура воздуха поднимется до +32 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +20 градусов, сухая гроза. К вечеру потеплеет до +24 градусов. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 10 м/с.

В Ноябрьске +30 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Новом Уренгое +32 градуса, солнечно. В первой половине дня – сухая гроза. Ветер южный 3 м/с.

В Надыме +31 градус, ясная погода, дождь не прогнозируется, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Губкинском +30 градусов, солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +30 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, юго-восточный 2 м/с.

В Муравленко +30 градусов, солнечно, без осадков. Юго-восточный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов. К вечеру температура воздуха поднимется до +23 градусов. Северо-восточный ветер 10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лабытнанги намерены ускорить процесс переселения из ветхих и аварийных домов
В Надыме автомобиль вылетел с дороги и перевернулся
На Ямале в три раза увеличат пособие опекунам взрослых недееспособных граждан
ДТП в Салехарде: иномарка при обгоне на «зебре» сбила ребенка
На Ямале горит свыше пятидесяти гектар леса
В Кутопьюгане поставили рекорд по приготовлению ухи
В Ноябрьске девочка упала с качели, переломав плечи
Переправа «Салехард – Лабытнанги» приостановила работу из-за ветра
Власти Ноябрьска считают, что по городу гуляет вовсе не медведь
Взяточникам из Федерального агентства по Рыболовству ужесточили наказание
Пятиборка из Нового Уренгоя завоевала титул сильнейшей юниорки мира
Двоих осужденных ямальцев обязали выплатить полмиллиона за транспортировку раненых
АО «Транснефть – Сибирь» осуществило выпуск мальков стерляди в реку Тобол
На Ямале ждут жару и сильный ветер
Ямальские профилактологи наметили планы по обследованию северян
У жителя Пурпе мнимый сотрудник банка украл почти 60 тысяч рублей
Половина символической сборной мира по волейболу - игроки новоуренгойского «Факела»
Таркосалинец три дня насиловал малолетнюю падчерицу, отравив фенобарбиталом
Глава Уренгоя ответил на троллинг по поводу качества дорог
В школах Тазовского района торопятся до сентября закончить капремонт
В самолете из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой во время рейса треснуло стекло
Таркосалинка пыталась решить свои финансовые проблемы, выйдя замуж за иностранца
Сотня добровольцев акции «Вода России» очистили берега реки Пякупур
На Ямале нынешнюю путину рыбаки называют удачной
Ямалец погиб от разряда током, забравшись для развлечения на столб ЛЭП
Ямальцы представили местные традиции на фестивале в Венгрии
В Тазовском из полыхающего гаража пожарные спасли обгоревшего мужчину
В Надыме ликвидацией несанкционированных свалок займется предприниматель