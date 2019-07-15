2019-07-15T16:16:52+03:00
Происшествия

Взяточникам из Федерального агентства по Рыболовству ужесточили наказание

Осужденные и их защитники настаивали на вынесении оправдательного приговора
Анна Полякова
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Взяточникам из Федерального агентства по Рыболовству ужесточили наказаниеВзяточникам из Федерального агентства по Рыболовству ужесточили наказаниеФото: Ольга Крыльцова
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Апелляционная судебная инстанция ЯНАО ужесточила приговор бывшим сотрудникам территориального управления Федерального агентства по Рыболовству. В апреле 2019 года их признали виновными в получении взятки в крупном размере.

В конце октября 2017 года госинспектор на левом берегу на Обском причале обнаружил склад щебня. При этом не было получено согласования с управлением Федерального агентства по Рыболовству в водоохранной зоне.

В связи с этим у начальника отдела и инспектора возник преступный умысел на получение от гендиректора коммерческой организации, которая устроила нелегальный склад, взятки за непривлечение его к административной ответственности.

В ноябре 2018 года инспектор встретился с руководителем коммерческой организации и, объяснив последствия, которые ожидают его в случае составления протокола, и сам предложил решить вопрос взяткой в 200 тысяч рублей. Гендиректор согласился на предложение и тут же вручил сумму представителю государственного органа. Тот передал взятку своему руководителю – начальнику отдела. Деньги чиновники поделили и потратили.

Изначально взяткодатель был осужден к штрафу в размере 12 млн. рублей. Бывшим сотрудникам управления Федерального агентства по Рыболовству назначены наказание в виде 3,5 лет реального лишения свободы каждому.

Однако гособвинитель счел наказание чрезмерно мягким. Между тем, осужденные и их защитники настаивали на вынесении оправдательного приговора.

Судебная коллегия по уголовным делам суда автономного округа, рассмотрев представление прокурора, ужесточила приговор городского суда, назначив бывшим сотрудникам территориального управления Федерального агентства по Рыболовству по 7 лет лишения свободы каждому, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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