2019-07-15T15:55:30+03:00
Спорт

Пятиборка из Нового Уренгоя завоевала титул сильнейшей юниорки мира

Аделина Ибатуллина стала обладательницей "золота"
Анна Полякова
Поделиться:
Пятиборка из Нового Уренгоя завоевала титул сильнейшей юниорки мира Фото: yanao.ruПятиборка из Нового Уренгоя завоевала титул сильнейшей юниорки мира Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Два «золота» в один день выиграли россиянки на Первенстве мира-2019 по современному пятиборью. В личном первенстве, который состоялся в польском городе Джонков, титул сильнейшей юниорки мира завоевала Аделина Ибатуллина. Девушка является спортсменом-инструктором ямальского центра олимпийской подготовки, Новый Уренгой.

А сборная России поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта и по итогам командного турнира. Вместе с Аделиной чемпионками мира стали Ксения Фральцова и Алёна Авдеева, Россиянки набрали 3875 очков.

В Федерации современного пятиборья сообщили, что теперь, с учётом победы в женской эстафете, у Аделины Ибатуллиной есть три золотые медали, а у Ксении Фральцовой – две.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взяточникам из Федерального агентства по Рыболовству ужесточили наказание
Двоих осужденных ямальцев обязали выплатить полмиллиона за транспортировку раненых
АО «Транснефть – Сибирь» осуществило выпуск мальков стерляди в реку Тобол
На Ямале ждут жару и сильный ветер
Ямальские профилактологи наметили планы по обследованию северян
У жителя Пурпе мнимый сотрудник банка украл почти 60 тысяч рублей
Половина символической сборной мира по волейболу - игроки новоуренгойского «Факела»
Таркосалинец три дня насиловал малолетнюю падчерицу, отравив фенобарбиталом
Глава Уренгоя ответил на троллинг по поводу качества дорог
В школах Тазовского района торопятся до сентября закончить капремонт
В самолете из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой во время рейса треснуло стекло
Таркосалинка пыталась решить свои финансовые проблемы, выйдя замуж за иностранца
Сотня добровольцев акции «Вода России» очистили берега реки Пякупур
На Ямале нынешнюю путину рыбаки называют удачной
Ямалец погиб от разряда током, забравшись для развлечения на столб ЛЭП
Ямальцы представили местные традиции на фестивале в Венгрии
В Тазовском из полыхающего гаража пожарные спасли обгоревшего мужчину
В Надыме ликвидацией несанкционированных свалок займется предприниматель