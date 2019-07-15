Пятиборка из Нового Уренгоя завоевала титул сильнейшей юниорки мира

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-15T15:55:30+03:00

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Два «золота» в один день выиграли россиянки на Первенстве мира-2019 по современному пятиборью. В личном первенстве, который состоялся в польском городе Джонков, титул сильнейшей юниорки мира завоевала Аделина Ибатуллина. Девушка является спортсменом-инструктором ямальского центра олимпийской подготовки, Новый Уренгой.

А сборная России поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта и по итогам командного турнира. Вместе с Аделиной чемпионками мира стали Ксения Фральцова и Алёна Авдеева, Россиянки набрали 3875 очков.

В Федерации современного пятиборья сообщили, что теперь, с учётом победы в женской эстафете, у Аделины Ибатуллиной есть три золотые медали, а у Ксении Фральцовой – две.

ИСТОЧНИК KP.RU