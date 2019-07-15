2019-07-15T15:42:12+03:00
Происшествия

Двоих осужденных ямальцев обязали выплатить полмиллиона за транспортировку раненых

Потерпевших по уголовным делам санавиацией доставили из п. Щучье и с. Белоярск в Салехард
Анна Полякова
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Двоих жителей Приуральского района осудили за умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести. Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, потерпевших по уголовным делам санитарным бортом доставили из п. Щучье и с. Белоярск в хирургическое отделение ГБУЗ ЯНАО «Салехардская окружная клиническая больница».

На услуги по санитарно-авиационной эвакуации учреждением здравоохранения было затрачено 524 тысяч рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с гражданским законодательством РФ причиненный вред возмещает в полном объеме виновник происшествия.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с виновных в пользу ЯНАО денежных средств, затраченных на доставку потерпевших с помощью санавиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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