2019-07-15T14:55:16+03:00
Общество

На Ямале ждут жару и сильный ветер

В Приуральском и Шурышкарском районах его порывы будут достигать 11-16 м/с
Анна Полякова
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На Ямале ждут жару и сильный ветер Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале ждут жару и сильный ветер Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 16 июля прогнозируется неблагоприятное погодное явление. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС, местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. В Приуральском и Шурышкарском районах его порывы будут достигать 11-16 метров в секунду.

Температура ночью +11…+16 С, при натекании облачности до +21 С, днём +24…+29 С, местами до +34 С.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, из-за непогоды возможны перебои в работе переправы. Сегодня, 15 июля паромы работают в штатном режиме. На линии 6 составов.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU

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