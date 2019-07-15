Ямальские профилактологи наметили планы по обследованию северян

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-15T14:35:57+03:00

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В Центре медицинской профилактики сообщили, что у ямальских профилактологов запланированы акции. Сначала они едут в Надым, затем – в сентябре-октябре намечено посещение Сугмутского месторождения и посёлка Тазовский, а в конце года – посёлков Уренгой и Правохеттинский.

За время таких рабочих выездов врачи, по традиции, обследуют большое количество северян и дают им конкретные рекомендации по улучшению состояния здоровья.

С 2013 года профилактологи проводят выездные обследования и помогают ямальцам улучшить показатели своего здоровья. Всего за это время было совершено 76 выездов, в ходе которых почти 8 тыс. ямальцев прошли профилактическое обследование.

В 2015 году на Ямале начал курсировать «Мобильный центр здоровья». За это время он побывал в 17 поселениях округа. Узнать показатели своего здоровья и получить индивидуальные консультации врачей смогли порядка 6 тыс. человек.

Добраться до каждого посёлка или города «автобусу здоровья» удаётся не всегда. Преодолевая сотни километров на автомобилях, вертолётах, самолётах и поездах, они побывали ещё в пяти населённых пунктах арктического региона, где состояние своего здоровья проверили почти 2 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU