2019-07-15T14:27:09+03:00
Происшествия

У жителя Пурпе мнимый сотрудник банка украл почти 60 тысяч рублей

Доверчивый ямалец выполнил все требования неизвестного
Анна Полякова
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У жителя Пурпе мнимый сотрудник банка украл почти 60 тысяч рублейУ жителя Пурпе мнимый сотрудник банка украл почти 60 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Житель поселка Пурпе обратился с заявлением в полицию после кражи денег с банковской карты. Выяснилось, что ему звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банковского учреждения.

Незнакомец сообщил, что по карте клиента прошла подозрительная активность. Пурпейцу необходимо сообщить цифры, которые поступят в виде смс-сообщений на телефон звонившему незнакомцу. После того, как доверчивый ямалец выполнил все требования неизвестного, с его банковской карты произошло списание 58 840 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Полицейские устанавливают личность причастного к преступлению, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что сотрудники банковских учреждений, ни при каких условиях, не будут узнавать данные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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