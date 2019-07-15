У жителя Пурпе мнимый сотрудник банка украл почти 60 тысяч рублей
Житель поселка Пурпе обратился с заявлением в полицию после кражи денег с банковской карты. Выяснилось, что ему звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банковского учреждения.
Незнакомец сообщил, что по карте клиента прошла подозрительная активность. Пурпейцу необходимо сообщить цифры, которые поступят в виде смс-сообщений на телефон звонившему незнакомцу. После того, как доверчивый ямалец выполнил все требования неизвестного, с его банковской карты произошло списание 58 840 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Полицейские устанавливают личность причастного к преступлению, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция напоминает, что сотрудники банковских учреждений, ни при каких условиях, не будут узнавать данные карты.
ИСТОЧНИК KP.RU