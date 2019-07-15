Половина символической сборной мира по волейболу - игроки новоуренгойского «Факела»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-15T14:03:15+03:00

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Второй год подряд сборная России выигрывает волейбольную Лигу наций и остаётся единственным победителем в этом масштабном турнире. В прошлом финале в Лионе были побеждены французы, на этот раз в Чикаго россияне одолели американцев со счетом 3:1.

В составе сборной блистали трое ямальцев – игроки новоуренгойского «Факела»: Егор Клюка, Дмитрий Волков, Иван Яковлев. В течение всего турнира тренер сборной России Туомас Саммелвуо опробовал много волейболистов в самых разных сочетаниях. И, в итоге, к «Финалу шести» вывел идеальную формулу: Клюка, Волков, Яковлев, Полетаев, Кобзарь, Куркаев и либеро Голубев. Именно этот состав на групповом этапе выиграл у сборной Франции, а в полуфинале обыграл поляков. Неудивительно, что и на финальный матч была заявлена эта великолепная семёрка.

У сборной США на домашнем финале тоже были лучшие из лучших. Россиянам пришлось приложить все усилия, чтобы нейтрализовать лидеров соперника и наладить эффективную игру в атаке.

После матча были вручены персональные награды и определена символическая сборная мира. Любопытно, что ровно наполовину она состоит из игроков «Факела».

ИСТОЧНИК KP.RU