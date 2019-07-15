Таркосалинец три дня насиловал малолетнюю падчерицу, отравив фенобарбиталом

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-15T13:42:44+03:00

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В Тарко-Сале зачитали приговор 39-летнему педофилу, жертвой которого стала несовершеннолетняя падчерица. Девочке в момент преступления не было еще 14 лет.

В январе 2019 года, оставшись наедине с девочкой, он изнасиловал ее. Затем под предлогом лечения от простуды и заодно успокоить реакцию несчастной на совершенное им, отчим убедил девочку принять предложенные им медицинские препараты. В числе которых были содержащие фенобарбитал и хлорпромазин, вызвавшие у подростка угнетение сознания и понижение двигательной активности, а также отравление фенобарбиталом.

Насильник понял, что его жертва в силу своего возраста, а также под воздействием медицинских препаратов, не может оказать ему сопротивление. Тогда он продолжил издевательства.

- В течение еще трех дней совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Вернувшаяся через несколько дней мать обнаружив несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии, вызвала скорую помощь. Придя в себя, девочка рассказала о случившемся.

В ходе предварительного следствия и в судебном процессе мужчина лишь частично признал свою вину. Он пытался оправдать себя тем, что совершил тяжкие преступления в состоянии алкогольного опьянения и в большой части не помнит о произошедшем.

В отношении несовершеннолетней потерпевшей еще проводятся реабилитационные мероприятия.

Приговором суда насильнику назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU