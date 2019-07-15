Глава Уренгоя ответил на троллинг по поводу качества дорог
Три таблички на выезде из поселка Уренгой с претензиями к качеству дорог, как и предполагал автор билбордов, привлекли внимание властей.
- В целом я согласен с посылом этой акции. Дороги в поселке нуждаются в ремонте. Мы делаем для этого всё возможное, — отметил глава поселка Олег Якимов.
Он также сообщил, что дорога Коротчаево — Заполярный, на которой были установлены билборды, — ведомственная и не находится в зоне ответственности муниципалитета. Сейчас подрядчик на средства владельца ведет там работы.
Как сообщили в администрации Пуровского района, в самом Уренгое на этот сезон также запланировано много работ.
По словам главы поселка, в последний раз капитальные дороги в Уренгое строили в 2012 году. В 2018 году выделялось 4,3 млн на ремонт. В 2019 — в три раза больше. Олег Якимов рассказал, где в этом году отремонтируют дороги. В списке 5 и 3 микрорайоны, улица Геофизиков (микрорайон Таежный), Молодежная, Брехунцова, Аэропорт-Вертодром.
Ведется разработка проектно-сметной документации на капремонт улицы Первопроходцев с кольцевой развязкой. Работы на объекте начнутся в будущем году.
ИСТОЧНИК KP.RU